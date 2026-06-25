Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar: Yeni başkanlarımızı bağrımıza basacağız!...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor: Bugün yeni başkanlarımızı bağrımıza basacağız. 'AK Parti'ye hoş geldiniz' diyorum...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Davamıza yaptıkları hizmetlerden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize teşekkür ediyorum.

Yine buradan, bu sabah meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu zor günlerinde Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirtiyorum.

"DÜNYANIN DA EN YAYGIN SİYASİ HAREKETLERİNDEN BİRİYİZ"

11 milyon 500 bini aşan üye sayımızla sadece Türkiye'de değil dünyada da en yaygın siyasi hareketlerden biriyiz.

Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bizim tasavvurumuzda üyelik sadece bir kayıt işleminden ibaret değildir. Bizde üye demek, millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir. Bu uğurda gerektiğinde yardan ve serden geçmek demektir. Her türlü fedakârlığı göze almak demektir. Bu milletin, bu ümmetin sorumluluğunu yüreğinde taşımak demektir. İdeallerimize gönül vermek, davamıza ömür vermek demektir.

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AK Parti'nin çelik çekirdeği, kaderini kaderimize, kavlini kavlimize, kalbini kalbimize rabt eylemiş 11 milyon 500 bin kardeşimizin hepsi birdir. Bunun için her fırsatta şunu diyoruz. Biz sadece siyasi bir parti değiliz. Aynı zamanda bir dava hareketiyiz. Biz aynı ideallere inanan, aynı istikbale yürüyen bir gönül hareketiyiz.

Özellikle bilinmesini isterim ki teşkilatçılık anlayışımızda üye kaydının yapıldığı an, millete hizmet mücadelesi başlamıştır. Bu anlayışta üyelerimizle irtibatımızı güçlendirirken, bir yandan da esnaf, çarşı ve pazar ziyaretleriyle milletimizle gönül bağımızı sağlam tutuyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimizin misafiri oluyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi, ülkemiz için kurduğumuz hayalleri, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi kendileriyle istişare ediyoruz.

"MUHALEFETİN ADINI DAHİ BİLMEDİĞİ MAHALLELERDE DAVAMIZA AŞKLA HİZMET ETTİK"

Biliyorsunuz, üye sayısında kırdığımız rekorun ardından 2026 senesini Mahalle Çalışmaları Yılı ilan ettik. Daha fazla sayıda insanımıza ulaşmak, mahallelerdeki varlığımızı daha da güçlendirmek amacıyla yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Tüm teşkilatımızın gayretiyle 2026 yılını AK Parti ailesini hem üye sayısı hem de derinlik itibarıyla büyütmek için bir fırsata çeviriyoruz. Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyor, mahalle başkanlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Partimize yönelik teveccüh her seviyede katlanarak artıyor. Huzur arayan, kardeşlik ve dayanışma arayan, şehrine, ilçesine, beldesine hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin bir ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor.

Toplum siyasetin asli unsurudur. İster yerel düzeyde ister tüm ülkede siyaset felsefemizin temelinde insan vardır.

Bugün yeni başkanlarımızı bağrımıza basacağız. 'AK Parti'ye hoş geldiniz' diyorum.

Siyaset tepeden bakma yeri değildir. Oy isterken müşfik, yetkiyi alınca incitici olmak asla bizim tavrımız değildir.



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