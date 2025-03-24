2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar...

Engelli bireylerin özel tüketim vergisi ÖTV muafiyetiyle araç sahibi olabilmesi için geçerli olan şartlar, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle önemli ölçüde değişti.
Bu yeni düzenleme yerli üretim oranı ve satış süresi gibi bazı kriterlerde güncellemeler getirdi. İşte engelli vatandaşların araç alım süreçlerini baştan sona etkileyen değişiklikler...
Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç edinme şartlarına ilişkin yasal düzenlemelerde önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Resmi Gazete'te yayımlanan yeni karar doğrultusunda, ÖTV'siz araç alımında yerli üretim oranı en az %40 olarak belirlenirken, araçların satış yasağı süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
Engelli vatandaşların araç alım süreçlerini yeniden şekillendiren karar sonrası, ÖTV muafiyetiyla alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı.
ÖTV İÇİN YERLİ OLMA ŞARTI GETİRİLDİ
Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi ÖTV istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yeterlilik oranı aranacak.
Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
İŞTE, 2025 ÖTV MUAFİYETİYLE ALINABİLECEK YERLİ ARAÇ MODELLERİ
Türkiye'de üretilen araçları:
*Toogg T10X
*Fiat Egea Ailesi
*Renault Clio
*Renault Megane
*Renault Duster
*Hyundai i10
*Hyundai i20
*Hyundai Bayon
*Toyota C- HR
*Toyota Corolla
Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.