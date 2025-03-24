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2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar...

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2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar...
2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar...
2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 1 118

Engelli bireylerin özel tüketim vergisi ÖTV muafiyetiyle araç sahibi olabilmesi için geçerli olan şartlar, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle önemli ölçüde değişti.

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 2 218

Bu yeni düzenleme yerli üretim oranı ve satış süresi gibi bazı kriterlerde güncellemeler getirdi. İşte engelli vatandaşların araç alım süreçlerini baştan sona etkileyen değişiklikler...

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 3 318

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç edinme şartlarına ilişkin yasal düzenlemelerde önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Resmi Gazete'te yayımlanan yeni karar doğrultusunda, ÖTV'siz araç alımında yerli üretim oranı en az %40 olarak belirlenirken, araçların satış yasağı süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 4 418

Engelli vatandaşların araç alım süreçlerini yeniden şekillendiren karar sonrası, ÖTV muafiyetiyla alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı.

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 5 518

ÖTV İÇİN YERLİ OLMA ŞARTI GETİRİLDİ

Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi ÖTV istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 6 618

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yeterlilik oranı aranacak.

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 7 718

Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 8 818

İŞTE, 2025 ÖTV MUAFİYETİYLE ALINABİLECEK YERLİ ARAÇ MODELLERİ

Türkiye'de üretilen araçları:

*Toogg T10X

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 9 918

*Fiat Egea Ailesi

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 10 1018

*Renault Clio

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 11 1118

*Renault Megane

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 12 1218

*Renault Duster

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 13 1318

*Hyundai i10

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 14 1418

*Hyundai i20

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 15 1518

*Hyundai Bayon

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 16 1618

*Toyota C- HR

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 17 1718

*Toyota Corolla

2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araç modellerinin listesi açıklandı: İşte o araçlar... 18 1818

Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

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