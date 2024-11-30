2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Masada 3 rakam var! Son karar Erdoğan'ın!
Yayınlanma:
30 Kasım 2024 11:49
Milyonlarca çalışan 2025 yılı asgari ücret zammının ne kadar olacağını beklerken, asgari ücret komisyonun toplanacağı güne sayılı günler kala, zam için masada 3 rakamın olacağı ve son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. İşte masadaki o üç rakam.
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 10 Aralık'ta toplanıyor.
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Bir ay sürecek asgari ücret maratonunda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
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NİHAİ KARAR ARALIK AYI SONUNDA!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek. Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Belirlenen tutar, ekonomik beklentiler, enflasyon oranları ve iş gücü piyasasındaki koşullara göre şekillenecek. Komisyon nihai kararını, aralık ayı sonuna kadar duyuracak.
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NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
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MEVCUT ÜCRET 17 BİN 2 TL
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39'unu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu da işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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SENARYOLAR NE?
Asgari ücret zammı için bir senaryo konuşuluyor. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi olan yüzde 44'lük artış dikkate alındığında, asgari ücret 24 bin 483 TL'ye çıkacak. Eğer Merkez Bankası'nın 2025 yılı enflasyon tahmini olan yüzde 21 oranında bir zam yapılırsa, asgari ücret 20 bin 572 TL seviyesinde kalacak. Üst bandı temsil eden yüzde 26'lık artış durumunda ise maaş 21 bin 422 TL olarak şekillenecek.
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SON KARAR ERDOĞAN'IN
Kulislerde ise tahmini enflasyon ile gerçekleşen enflasyon oranlarını ortalaması üzerinden hesaplama yapılabileceği konuşuluyor. Refah payı uygulaması ihtimali dahil son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor. Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili, "Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize yüzde 107.5 zam verdik.