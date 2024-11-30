2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Masada 3 rakam var! Son karar Erdoğan'ın!

MEVCUT ÜCRET 17 BİN 2 TL

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39'unu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu da işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.