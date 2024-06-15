2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110330227

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 110330227 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 108+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 114 kişi yerleşmiştir.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 236,74159
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 114
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 962.296
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110330227
ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Zonguldak
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 236,74159
Başarı Sıralaması: 962.296
Kontenjan 2023 – 2024 : 108+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 114
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,03819
Başarı Sıralaması: 837.166
Kontenjan 2022: 108+3
Yerleşen 2022: 111
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 108+3
Yerleşen 2021 : 39
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 283,41183
Başarı Sıralaması: 296
Kontenjan 2020 : 110+3
Yerleşen 2020 : 113
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.