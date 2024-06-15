2024 Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102310197

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 102310197 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 117+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 245,30863
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 123
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 865.434
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102310197
ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Yozgat
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 245,30863
Başarı Sıralaması: 865.434
Kontenjan 2023 – 2024 : 117+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 123
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291,12160
Başarı Sıralaması: 420.158
Kontenjan 2022: 117+3
Yerleşen 2022: 120
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 234,61176
Başarı Sıralaması : 464.362
Kontenjan 2021 : 117+3
Yerleşen 2021 : 120
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301,28806
Başarı Sıralaması: 209
Kontenjan 2020 : 130+4
Yerleşen 2020 : 134
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.