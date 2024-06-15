2024 Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110110597

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü tercih kod numarası 110110597 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğraf ve Video Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fotoğraf ve Video Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Taban Puanı: 375,54952

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Başarı Sıralaması: 51.498

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110597

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 375,54952

Başarı Sıralaması: 51.498

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,47269

Başarı Sıralaması: 55.005

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 317,91073

Başarı Sıralaması : 69.941

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 362,38016

Başarı Sıralaması: 44.7

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.