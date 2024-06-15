2024 Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206110283

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 206110283 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tarih Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

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Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 475,42660

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 604

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206110283

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 475,42660

Başarı Sıralaması: 604

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 474,62920

Başarı Sıralaması: 858

Kontenjan 2022: 4+0

Yerleşen 2022: 4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 437,76862

Başarı Sıralaması : 733

Kontenjan 2021 : 4+0

Yerleşen 2021 : 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 458,48568

Başarı Sıralaması: 1.23

Kontenjan 2020 : 4+0

Yerleşen 2020 : 4

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.