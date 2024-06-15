2024 Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206111245

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tercih kod numarası 206111245 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü kontenjanı 18+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Gazetecilik Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban Puanı: 216,68619
Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 18
Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 1.184.481
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206111245
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 216,68619
Başarı Sıralaması: 1.184.481
Kontenjan 2023 – 2024 : 18+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 18
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,15842
Başarı Sıralaması: 696.504
Kontenjan 2022: 18+0
Yerleşen 2022: 18
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 18+0
Yerleşen 2021 : 15
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 : 25+0
Yerleşen 2020 : 6
Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.