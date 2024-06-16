2024 Yaşar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206090349 Burslu

206090349 | Yaşar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yaşar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206090349 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 206090349 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 346,88514

Yaşar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 445.548

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206090349

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 346,88514

Başarı Sıralaması: 445.548

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,74849

Başarı Sıralaması:  528.141

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022:  Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269.32905

Başarı Sıralaması:  586880

Kontenjan 2021:  3+0

Yerleşen 2021:  Doldu-3

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