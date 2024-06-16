2024 Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109950151 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109950151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tekstil Teknolojisi Bölümü Yalova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tekstil Teknolojisi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 249,87096

Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.616.778

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109950151

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Tekstil Teknolojisi

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 249,87096

Başarı Sıralaması: 1.616.778

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,62776

Başarı Sıralaması: 1.575.649

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1571216

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-23