2024 Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300512998

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 300512998 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 48+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 48 kişi yerleşmiştir.

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Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 376,20446

Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 48

Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 50.404

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300512998

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Atatürk Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 376,20446

Başarı Sıralaması: 50.404

Kontenjan 2023 – 2024 : 48+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 48

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 382,30772

Başarı Sıralaması: 42.68

Kontenjan 2022: 45+0

Yerleşen 2022: 45

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 322,50366

Başarı Sıralaması : 61.124

Kontenjan 2021 : 44+0

Yerleşen 2021 : 44

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,31079

Başarı Sıralaması: 147

Kontenjan 2020 : 37+0

Yerleşen 2020 : 37

Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.