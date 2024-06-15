2024 Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300512998

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 300512998 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 48+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 48 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 376,20446
Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 48
Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 50.404
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300512998
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Atatürk Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 376,20446
Başarı Sıralaması: 50.404
Kontenjan 2023 – 2024 : 48+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 48
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 382,30772
Başarı Sıralaması: 42.68
Kontenjan 2022: 45+0
Yerleşen 2022: 45
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 322,50366
Başarı Sıralaması : 61.124
Kontenjan 2021 : 44+0
Yerleşen 2021 : 44
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 317,31079
Başarı Sıralaması: 147
Kontenjan 2020 : 37+0
Yerleşen 2020 : 37
Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.