2024 Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300512335

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 300512335 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 13+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 463,89651
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 45.88
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300512335
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 463,89651
Başarı Sıralaması: 45.88
Kontenjan 2023 – 2024 : 13+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 13
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 461,73513
Başarı Sıralaması: 46.479
Kontenjan 2022: 11+0
Yerleşen 2022: 11
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 407,20754
Başarı Sıralaması : 37.706
Kontenjan 2021 : 11+0
Yerleşen 2021 : 11
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 472,16506
Başarı Sıralaması: 35.9
Kontenjan 2020 : 15+0
Yerleşen 2020 : 15
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.