2024 Üsküdar Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206511153

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Üsküdar Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206511153

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 206511153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 48+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümüne 48 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 251,24598

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 48

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 600.512

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206511153   

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,24598

Başarı Sıralaması: 600.512

Kontenjan 2023 – 2024 : 48+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 48

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,80927

Başarı Sıralaması:  438.207

Kontenjan 2022:  59+0

Yerleşen 2022: 59

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  68+0

Yerleşen 2021 : 33

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,81209

Başarı Sıralaması:  354

Kontenjan 2020 :  76+0

Yerleşen 2020 : 76

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Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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