2024 Üsküdar Üni. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206552474

Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Üsküdar Üni. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206552474

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü tercih kod numarası 206552474 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü kontenjanı 59+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çizgi Film ve Animasyon  Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Taban Puanı: 273,73586

Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 59

Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Başarı Sıralaması: 565.87

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552474   

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 273,73586

Başarı Sıralaması: 565.87

Kontenjan 2023 – 2024 : 59+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,11391

Başarı Sıralaması:  530.224

Kontenjan 2022:  51+0

Yerleşen 2022: 51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  64+0

Yerleşen 2021 : 32

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,90993

Başarı Sıralaması:  760

Kontenjan 2020 :  59+0

Yerleşen 2020 : 59

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Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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