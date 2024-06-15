2024 Uluslararası Final Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301310083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uluslararası Final Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Final Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 301310083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Final Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Final Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Final Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

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Uluslararası Final Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 372,13696

Uluslararası Final Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8

Uluslararası Final Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 57.404

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301310083

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Final Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 372,13696

Başarı Sıralaması: 57.404

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 380,40090

Başarı Sıralaması: 45.481

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: 8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 330,73964

Başarı Sıralaması : 47.66

Kontenjan 2021 : 8+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 362,39479

Başarı Sıralaması: 44.7

Kontenjan 2020 : 7+0

Yerleşen 2020 : 7

Uluslararası Final Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Final Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.