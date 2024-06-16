2024 Ufuk Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 205850542 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü tercih kod numarası 205850542 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü kontenjanı 55+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümüne Doldu-55 kişi yerleşmiştir.

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Ufuk Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Puanı: 225,11537

Ufuk Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.072.801

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205850542

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 225,11537

Başarı Sıralaması: 2.072.801

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-55

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212,59072

Başarı Sıralaması: 2.344.258

Kontenjan 2022: 51+0

Yerleşen 2022: Doldu-51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1554017

Kontenjan 2021: 46+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-25