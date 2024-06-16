2024 Ufuk Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 205850145 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 205850145 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ufuk Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ufuk Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.
Ufuk Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 347,30379
Ufuk Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 442.636
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205850145
ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 347,30379
Başarı Sıralaması: 442.636
Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 348,57902
Başarı Sıralaması: 403.029
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: Doldu-7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 302.17079
Başarı Sıralaması: 347243
Kontenjan 2021: 7+0
Yerleşen 2021: Doldu-7