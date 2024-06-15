2024 Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109610119

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109610119

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi   Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Kültür ve İletişim Bilimleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri  Bölümü tercih kod numarası 109610119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri  Bölümü , Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültür ve İletişim Bilimleri  Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kültür ve İletişim Bilimleri  Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri  Bölümü Taban Puanı: 432,91221

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 4.762

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109610119   

ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi

FAKÜLTE: Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 432,91221

Başarı Sıralaması: 4.762

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 438,37351

Başarı Sıralaması:  4.369

Kontenjan 2022:  37+1

Yerleşen 2022: 38

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 393,86994

Başarı Sıralaması :  4.416

Kontenjan 2021 :  37+1

Yerleşen 2021 : 38

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 417,00521

Başarı Sıralaması:  6.17

Kontenjan 2020 :  37+1

Yerleşen 2020 : 38

taban-taban-puanlari.jpg

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Bingöl Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102010252
2024 Bingöl Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102010252
2024 Yozgat Bozok Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102310249
2024 Yozgat Bozok Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102310249
2024 Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107810141
2024 Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107810141
2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100310925
2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100310925
Çok Okunanlar
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108730134
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108730134
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106010082
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106010082
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları