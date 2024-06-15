2024 Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109610119

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 109610119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü , Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 432,91221
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 4.762
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109610119
ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi
FAKÜLTE: Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 432,91221
Başarı Sıralaması: 4.762
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 438,37351
Başarı Sıralaması: 4.369
Kontenjan 2022: 37+1
Yerleşen 2022: 38
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 393,86994
Başarı Sıralaması : 4.416
Kontenjan 2021 : 37+1
Yerleşen 2021 : 38
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 417,00521
Başarı Sıralaması: 6.17
Kontenjan 2020 : 37+1
Yerleşen 2020 : 38
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.