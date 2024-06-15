2024 Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109410678

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 109410678 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 99+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 104 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 255,19065
Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 104
Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 755.434
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109410678
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 255,19065
Başarı Sıralaması: 755.434
Kontenjan 2023 – 2024 : 99+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 104
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,20582
Başarı Sıralaması: 451.664
Kontenjan 2022: 99+3
Yerleşen 2022: 102
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 99+3
Yerleşen 2021 : 99
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,21290
Başarı Sıralaması: 214
Kontenjan 2020 : 110+3
Yerleşen 2020 : 113
Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.