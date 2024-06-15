2024 Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109410678

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 109410678 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 99+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 104 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 255,19065

Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 104

Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 755.434

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410678

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,19065

Başarı Sıralaması: 755.434

Kontenjan 2023 – 2024 : 99+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 104

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,20582

Başarı Sıralaması: 451.664

Kontenjan 2022: 99+3

Yerleşen 2022: 102

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 99+3

Yerleşen 2021 : 99

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,21290

Başarı Sıralaması: 214

Kontenjan 2020 : 110+3

Yerleşen 2020 : 113

Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.