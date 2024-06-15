2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104310101

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 104310101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarih Bölümüne 83 kişi yerleşmiştir.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 253,42714

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 83

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 774.808

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104310101

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,42714

Başarı Sıralaması: 774.808

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 83

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,92991

Başarı Sıralaması: 752.693

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 35

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,72851

Başarı Sıralaması: 527

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.