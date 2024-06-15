2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104390120

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 104390120 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 135+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 141 kişi yerleşmiştir.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 246,38023

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 141

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 853.237

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104390120

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 246,38023

Başarı Sıralaması: 853.237

Kontenjan 2023 – 2024 : 135+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 141

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,67145

Başarı Sıralaması: 489.723

Kontenjan 2022: 135+4

Yerleşen 2022: 139

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 227,39827

Başarı Sıralaması : 515.156

Kontenjan 2021 : 135+4

Yerleşen 2021 : 139

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,49837

Başarı Sıralaması: 269

Kontenjan 2020 : 150+4

Yerleşen 2020 : 154

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.