2024 Süleyman Demirel Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109230603

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 109230603 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 110+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 114 kişi yerleşmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 261,90291
Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 114
Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 684.054
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109230603
ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 261,90291
Başarı Sıralaması: 684.054
Kontenjan 2023 – 2024 : 110+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 114
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,37183
Başarı Sıralaması: 694.23
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: 103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 100+3
Yerleşen 2021 : 101
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,05414
Başarı Sıralaması: 396
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.