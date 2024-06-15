2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102610052

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 102610052 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 70+2+0+0+18 kişidir. 2023 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 397,26033

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 90

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 23.72

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610052

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 397,26033

Başarı Sıralaması: 23.72

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+0+18

Yerleşen 2023 – 2024: 90

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 394,57229

Başarı Sıralaması: 27.831

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 345,56716

Başarı Sıralaması : 29.5

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 379,54118

Başarı Sıralaması: 25.8

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.