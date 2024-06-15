2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102610537

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 102610537 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne 92 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 251,03361

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 92

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması: 801.243

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610537

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,03361

Başarı Sıralaması: 801.243

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2023 – 2024: 92

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,27734

Başarı Sıralaması: 664.24

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 225,05957

Başarı Sıralaması : 527.873

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,68824

Başarı Sıralaması: 431

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.