2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102630383

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102630383

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas  ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü tercih kod numarası 102630383 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümüne 92 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban Puanı: 223,67278

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 92

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.108.972

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102630383   

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 223,67278

Başarı Sıralaması: 1.108.972

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2023 – 2024: 92

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,08999

Başarı Sıralaması:  1.276.540

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 13

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,44923

Başarı Sıralaması:  626

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

taban-taban-puanlari.jpg

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Tarih Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 403990060
2024 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Tarih Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 403990060
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202411854
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202411854
2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201650311
2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201650311
2024 Gaziantep Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104210492
2024 Gaziantep Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104210492
Çok Okunanlar
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710403
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710403
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları