2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102690125

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102690125 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümüne 92 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 337,50826

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 92

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 151.785

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102690125

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 337,50826

Başarı Sıralaması: 151.785

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2023 – 2024: 92

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 342,46707

Başarı Sıralaması: 134.825

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 287,84456

Başarı Sıralaması : 153.803

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,67858

Başarı Sıralaması: 99.7

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.