2024 Şırnak Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109370157

Şırnak Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şırnak ilimizde yer alan Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Şırnak Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109370157

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Şırnak Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şırnak  ilinde bulunan Şırnak Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu   Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şırnak Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109370157 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Şırnak Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Şırnak Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Şırnak Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü , Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şırnak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Şırnak Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 305,38175

Şırnak Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Şırnak Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 313.079

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109370157   

ÜNİVERSİTE: Şırnak Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

ŞEHİR: Şırnak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 305,38175

Başarı Sıralaması: 313.079

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,07396

Başarı Sıralaması:  306.244

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 249,21275

Başarı Sıralaması :  354.618

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,76296

Başarı Sıralaması:  263

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Şırnak Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Şırnak Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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