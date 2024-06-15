2024 Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109090070

Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Siirt ilimizde yer alan Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109090070

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt  ilinde bulunan Siirt Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü tercih kod numarası 109090070 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü kontenjanı 11+0+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Taban Puanı: 225,64511

Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11

Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.087.248

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109090070   

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 225,64511

Başarı Sıralaması: 1.087.248

Kontenjan 2023 – 2024 : 11+0+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 178,52673

Başarı Sıralaması:  1.465.209

Kontenjan 2022:  11+0

Yerleşen 2022: 11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  11+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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