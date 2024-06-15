2024 Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108911171

Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108911171

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Selçuk Üniversitesi Reklamcılık  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Reklamcılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Reklamcılık  Bölümü tercih kod numarası 108911171 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Reklamcılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Reklamcılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Reklamcılık  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklamcılık  Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Reklamcılık  Bölümüne 73 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Reklamcılık  Bölümü Taban Puanı: 284,81965

Selçuk Üniversitesi Reklamcılık  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 73

Selçuk Üniversitesi Reklamcılık  Bölümü Başarı Sıralaması: 466.409

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108911171   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 284,81965

Başarı Sıralaması: 466.409

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,30196

Başarı Sıralaması:  410.959

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 234,95732

Başarı Sıralaması :  461.678

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,55477

Başarı Sıralaması:  369

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Selçuk Üniversitesi Reklamcılık  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Reklamcılık  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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