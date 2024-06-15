2024 Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108911171

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Reklamcılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü tercih kod numarası 108911171 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklamcılık Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Reklamcılık Bölümüne 73 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban Puanı: 284,81965
Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 73
Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Başarı Sıralaması: 466.409
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108911171
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 284,81965
Başarı Sıralaması: 466.409
Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 73
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,30196
Başarı Sıralaması: 410.959
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: 72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 234,95732
Başarı Sıralaması : 461.678
Kontenjan 2021 : 70+2
Yerleşen 2021 : 72
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,55477
Başarı Sıralaması: 369
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.