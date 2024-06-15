2024 Selçuk Üniversitesi El Sanatları Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108990439

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi El Sanatları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi El Sanatları Bölümü tercih kod numarası 108990439 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi El Sanatları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi El Sanatları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi El Sanatları Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin El Sanatları Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında El Sanatları Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi El Sanatları Bölümü Taban Puanı: 277,57918

Selçuk Üniversitesi El Sanatları Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Selçuk Üniversitesi El Sanatları Bölümü Başarı Sıralaması: 530.077

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108990439

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 277,57918

Başarı Sıralaması: 530.077

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,25419

Başarı Sıralaması: 624.221

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 28

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,82221

Başarı Sıralaması: 533

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Selçuk Üniversitesi El Sanatları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi El Sanatları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.