2024 Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108810889

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 108810889 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü , Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 351,13247
Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64
Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 106.664
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108810889
ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi
FAKÜLTE: Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 351,13247
Başarı Sıralaması: 106.664
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 349,87839
Başarı Sıralaması: 111.185
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 296,10521
Başarı Sıralaması : 125.849
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,21060
Başarı Sıralaması: 129
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.