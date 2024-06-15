2024 Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108810889

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 108810889 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü , Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 351,13247

Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 106.664

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108810889

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 351,13247

Başarı Sıralaması: 106.664

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,87839

Başarı Sıralaması: 111.185

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 296,10521

Başarı Sıralaması : 125.849

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,21060

Başarı Sıralaması: 129

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.