2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108790053

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108790053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü , Ardeşen Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 339,29544

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 145.347

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108790053

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: Ardeşen Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 339,29544

Başarı Sıralaması: 145.347

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,42552

Başarı Sıralaması: 128.141

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 292,64489

Başarı Sıralaması : 136.947

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,27215

Başarı Sıralaması: 93.1

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.