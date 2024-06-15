2024 Pamukkale Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108690268

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Pamukkale Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108690268 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Pamukkale Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 290,33775

Pamukkale Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Pamukkale Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 420.992

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108690268

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 290,33775

Başarı Sıralaması: 420.992

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,67533

Başarı Sıralaması: 498.269

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Pamukkale Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.