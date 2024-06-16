2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108570521 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 108570521 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-92 kişi yerleşmiştir.

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 290,04645

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.007.520

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108570521

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 290,04645

Başarı Sıralaması: 1.007.520

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-92

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,46129

Başarı Sıralaması: 897.364

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241.687

Başarı Sıralaması: 891984

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67