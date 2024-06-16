2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108570521 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 108570521 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-92 kişi yerleşmiştir.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 290,04645
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.007.520
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108570521
ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: Osmaniye
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 290,04645
Başarı Sıralaması: 1.007.520
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-92
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291,46129
Başarı Sıralaması: 897.364
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241.687
Başarı Sıralaması: 891984
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67