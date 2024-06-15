2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108030089

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108030089

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir  ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü tercih kod numarası 108030089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban Puanı: 261,53910

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 687.948

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108030089   

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 261,53910

Başarı Sıralaması: 687.948

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,04704

Başarı Sıralaması:  818.272

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,04044

Başarı Sıralaması:  461

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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