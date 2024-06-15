2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108090082

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 108090082 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne 53 kişi yerleşmiştir.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 296,07021

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 53

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 377.019

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108090082

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş)

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 296,07021

Başarı Sıralaması: 377.019

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,96298

Başarı Sıralaması: 361.344

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 245,83478

Başarı Sıralaması : 378.546

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,09235

Başarı Sıralaması: 396

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.