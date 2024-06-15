2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107010316

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 107010316 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarih Bölümüne 69 kişi yerleşmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 292,10084
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 69
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 407.102
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107010316
ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 292,10084
Başarı Sıralaması: 407.102
Kontenjan 2023 – 2024 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,53405
Başarı Sıralaması: 409.068
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: 67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 238,30641
Başarı Sıralaması : 435.09
Kontenjan 2021 : 65+2
Yerleşen 2021 : 67
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 279,94294
Başarı Sıralaması: 315
Kontenjan 2020 : 65+2
Yerleşen 2020 : 67
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.