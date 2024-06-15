2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107030162

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107030162

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi   Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi   Tarih  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih  Bölümü tercih kod numarası 107030162 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih  Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih  Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarih  Bölümüne 69 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih  Bölümü Taban Puanı: 255,55068

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 69

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih  Bölümü Başarı Sıralaması: 751.462

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107030162   

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 255,55068

Başarı Sıralaması: 751.462

Kontenjan 2023 – 2024 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,24615

Başarı Sıralaması:  906.943

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022: 67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  65+2

Yerleşen 2021 : 23

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,46029

Başarı Sıralaması:  529

Kontenjan 2020 :  65+2

Yerleşen 2020 : 67

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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