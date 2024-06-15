2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107030162

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 107030162 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarih Bölümüne 69 kişi yerleşmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 255,55068
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 69
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 751.462
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107030162
ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 255,55068
Başarı Sıralaması: 751.462
Kontenjan 2023 – 2024 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,24615
Başarı Sıralaması: 906.943
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: 67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 65+2
Yerleşen 2021 : 23
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,46029
Başarı Sıralaması: 529
Kontenjan 2020 : 65+2
Yerleşen 2020 : 67
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.