2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107090205 Ücretsiz

107090205 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107090205 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 107090205 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi   Grafik Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı   Bölümü   Meram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 314,83199

Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 717.855

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107090205

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 314,83199

Başarı Sıralaması: 717.855

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,93586

Başarı Sıralaması:  688.688

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252.95916

Başarı Sıralaması:  758957

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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