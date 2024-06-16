2024 Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 109550322 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 109550322 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Munzur Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Tunceli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 248,13081
Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.646.682
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109550322
ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi
FAKÜLTE: Harita ve Kadastro
ŞEHİR: Tunceli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 248,13081
Başarı Sıralaması: 1.646.682
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,32638
Başarı Sıralaması: 1.659.086
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 198.49526
Başarı Sıralaması: 1476236
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52