2024 Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 109550322 Ücretsiz

109550322 | Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tunceli ilimizde yer alan Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 109550322 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 109550322 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi   Harita ve Kadastro   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro   Bölümü   Tunceli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 248,13081

Munzur Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.646.682

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109550322

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 248,13081

Başarı Sıralaması: 1.646.682

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,32638

Başarı Sıralaması:  1.659.086

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.49526

Başarı Sıralaması:  1476236

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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