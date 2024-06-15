2024 Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210465

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 107210465 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 255+7+0+7+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 269 kişi yerleşmiştir.

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Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 390,44054

Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 269

Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 30.718

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210465

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 390,44054

Başarı Sıralaması: 30.718

Kontenjan 2023 – 2024 : 255+7+0+7+0

Yerleşen 2023 – 2024: 269

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,23747

Başarı Sıralaması: 29.231

Kontenjan 2022: 255+7

Yerleşen 2022: 262

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 366,43749

Başarı Sıralaması : 13.881

Kontenjan 2021 : 255+7

Yerleşen 2021 : 262

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 404,32164

Başarı Sıralaması: 10.3

Kontenjan 2020 : 280+7

Yerleşen 2020 : 287

Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.