2024 Marmara Üni. Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107290337

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 107290337 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

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Marmara Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 377,95518

Marmara Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Marmara Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 47.56

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107290337

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 377,95518

Başarı Sıralaması: 47.56

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 380,77929

Başarı Sıralaması: 44.894

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 332,56659

Başarı Sıralaması : 45.066

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,21065

Başarı Sıralaması: 38.5

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Marmara Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.