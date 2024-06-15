2024 Lefke Avrupa Üni. Yeni Medya ve İletişim Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300390278

Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefke ilimizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Lefke Avrupa Üni. Yeni Medya ve İletişim Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300390278

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke  ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi   İletişim Bilimleri Fakültesi   Yeni Medya ve İletişim  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü tercih kod numarası 300390278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü , İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve İletişim  Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yeni Medya ve İletişim  Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Taban Puanı: 244,98134

Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Başarı Sıralaması: 869.088

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300390278   

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 244,98134

Başarı Sıralaması: 869.088

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,63492

Başarı Sıralaması:  1.242.750

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  15+0

Yerleşen 2020 : 4

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Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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