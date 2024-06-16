2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 103251095 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 103251095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 235,29559

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.878.230

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103251095

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,29559

Başarı Sıralaması: 1.878.230

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,25433

Başarı Sıralaması: 1.938.115

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1615751

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-65