2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103290222

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103290222

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya  ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü tercih kod numarası 103290222 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü kontenjanı 10+0+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Taban Puanı: 228,97032

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.050.175

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290222   

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 228,97032

Başarı Sıralaması: 1.050.175

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,55173

Başarı Sıralaması:  891.833

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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