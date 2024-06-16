2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103251553 Ücretsiz

103251553 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103251553 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 103251553 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Grafik Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı   Bölümü   Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı   Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 289,86555

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.009.944

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103251553

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 289,86555

Başarı Sıralaması: 1.009.944

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,08629

Başarı Sıralaması:  988.426

Kontenjan 2022:  55+2

Yerleşen 2022:  Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228.11596

Başarı Sıralaması:  1055171

Kontenjan 2021:  55+2

Yerleşen 2021:  Doldu-57

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