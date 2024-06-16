2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103251553 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 103251553 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 289,86555
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.009.944
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103251553
ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
FAKÜLTE: Grafik Tasarımı
ŞEHİR: Kütahya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 289,86555
Başarı Sıralaması: 1.009.944
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284,08629
Başarı Sıralaması: 988.426
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228.11596
Başarı Sıralaması: 1055171
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57