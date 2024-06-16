2024 Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106990614 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 106990614 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Karamürsel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-72 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 313,29898

Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 733.723

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106990614

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Gemi Makineleri İşletmeciliği

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 313,29898

Başarı Sıralaması: 733.723

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,64093

Başarı Sıralaması: 672.659

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245.83643

Başarı Sıralaması: 843381

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72