2024 Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106990614 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 106990614 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Karamürsel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-72 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 313,29898
Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 733.723
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106990614
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Gemi Makineleri İşletmeciliği
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 313,29898
Başarı Sıralaması: 733.723
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-72
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 312,64093
Başarı Sıralaması: 672.659
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245.83643
Başarı Sıralaması: 843381
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72