2024 Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910724

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü tercih kod numarası 203910724 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Medya ve Görsel Sanatlar Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

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Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban Puanı: 505,63980

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Başarı Sıralaması: 138

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910724

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 505,63980

Başarı Sıralaması: 138

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 497,30340

Başarı Sıralaması: 259

Kontenjan 2022: 11+0

Yerleşen 2022: 11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 457,26730

Başarı Sıralaması : 342

Kontenjan 2021 : 9+0

Yerleşen 2021 : 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 492,39837

Başarı Sıralaması: 320

Kontenjan 2020 : 9+0

Yerleşen 2020 : 9

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.