2024 Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910787

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 203910787 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 124+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 124 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 382,62894

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Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 124

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 76.301

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910787

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,62894

Başarı Sıralaması: 76.301

Kontenjan 2023 – 2024 : 124+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 124

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 394,40539

Başarı Sıralaması: 67.71

Kontenjan 2022: 116+0

Yerleşen 2022: 116

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 345,89391

Başarı Sıralaması : 53.855

Kontenjan 2021 : 110+0

Yerleşen 2021 : 110

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 379,03176

Başarı Sıralaması: 70

Kontenjan 2020 : 106+0

Yerleşen 2020 : 106

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.