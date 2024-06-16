2024 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 100650145 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 100650145 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Kaman Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Dolmadı-73 kişi yerleşmiştir.

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 235,48285

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.874.679

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100650145

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,48285

Başarı Sıralaması: 1.874.679

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,95795

Başarı Sıralaması: 1.727.000

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 176.03112

Başarı Sıralaması: 1622072

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72